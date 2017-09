SAINT-JEAN, N.-B. — Les Mooseheads de Halifax ont gâché la fête à Harbour Station, jeudi soir, alors qu’ils ont défait les Sea Dogs de Saint-Jean 4-1 lors du lancement de la nouvelle saison dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec.

Les réjouissances ont été de courte durée après que les Sea Dogs eurent dévoilé leur troisième bannière de la coupe du Président.

Maxime Fortier a inscrit deux buts et une aide, tandis que Filip Zadina et Xavier Parent ont aussi touché la cible pour les Moosheads, qui ont marqué trois buts en avantage numérique.

Daniel Hardie a privé Alexis Gravel d’un jeu blanc en le déjouant alors que les Mooseheads avaient déjà une avance de quatre buts. Gravel a repoussé 31 lancers.

À l’autre bout de la patinoire, Alex D’Orio a accordé quatre buts sur 28 tirs.

Gravel a été le plus occupé des deux gardiens lors du premier vingt. Il a peut-être joué de chance sur la plus belle occasion des Sea Dogs dans la deuxième portion de l’engagement, quand Cédric Paré a reçu la rondelle alors qu’il était fin seul devant le filet. Gravel n’a jamais maîtrisé le disque, mais l’arbitre a rapidement sifflé l’arrêt du jeu, mettant fin à une mêlée autour du filet des Mooseheads.

Cole Reginato a aussi obtenu une belle occasion d’ouvrir la marque avec environ deux minutes à faire au premier vingt. Il a profité de beaucoup d’espace pour s’avancer vers le filet à partir du coin de la patinoire, mais son tir est passé par-dessus la cible.

Au retour de l’entracte, le nouveau capitaine des Sea Dogs Joe Veleno a atteint le poteau à la gauche de Gravel lors d’une descente à deux contre un.

Zadina a finalement ouvert la marque pour les Mooseheads en avantage numérique après 5:23 de jeu au deuxième vingt. Après une mêlée devant le filet de D’Orio, Fortier a contourné le filet et a remis devant au Tchèque, qui n’a eu qu’à lever le disque par-dessus la jambière de D’Orio.

Les Sea Dogs ont obtenu deux occasions en or de répliquer un peu plus tard en infériorité numérique. William Poirier a été le premier à rattraper la rondelle après un long dégagement et il s’est présenté seul devant Gravel. Il a toutefois raté la cible. Sur la même séquence, Anthony Boucher a récupéré un retour de lancer, mais Gravel l’a frustré avec le bout de son patin.

Quelques instants plus tard, pendant la même punition contre Alexis Girard, Parent a doublé l’avance des Mooseheads à 12:16. Alors que D’Orio avait la vue voilée par son défenseur Bailey Webster, Parent l’a battu d’un tir parfait dans la partie supérieure du côté de la mitaine.

Fortier a ensuite porté la marque à 3-0 avec 2:35 à faire à l’engagement. Fortier a pu s’échapper après un revirement à la ligne bleue des Mooseheads et il y est allé d’un changement de direction brusque au dernier moment pour déjouer D’Orio.

Ce même Fortier a porté le coup de grâce après seulement 2:28 de jeu en troisième période, en avantage numérique. Jocktan Chainey a jonglé avec le disque en entrée de zone et Fortier l’a récupéré derrière la défensive des Sea Dogs avant de surprendre D’Orio.

Hardie a marqué en avantage numérique sur une descente à deux contre un 2:13 plus tard, mais Gravel a fermé la porte par la suite. Il a notamment frustré Ostap Safin sur un tir de punition.