MONTRÉAL — Voici cinq moments marquants du match de jeudi soir au Centre Bell entre les Devils du New Jersey et le Canadien de Montréal.

Un autre tir dévié bat Price

Pour un deuxième match consécutif, le gardien Carey Price a été battu par un tir dévié, cette fois alors qu’il n’y avait pas encore une minute d’écoulée au premier vingt. Blake Coleman a nettement gagné une mise en jeu à la droite de Price et glissé la rondelle derrière au défenseur Mirco Mueller. Le tir de Mueller a frappé le bâton d’un joueur devant le filet avant de bifurquer dans la partie supérieure gauche.

Gélinas se reprend et égale le score

Après avoir écopé les deux seules pénalités mineures de son équipe jusque-là, une en première période et l’autre au deuxième vingt, le défenseur Éric Gélinas a fait amende honorable contre l’organisation avec laquelle il a passé l’équivalent de deux saisons complètes. Laissé sans couverture à la ligne bleue, Gélinas a reçu une passe du défenseur Joe Morrow, posté dans le coin de la patinoire, et a battu Keith Kinkaid d’un bon tir frappé dans la partie supérieure gauche.

Hischier en marque un deuxième

À sa deuxième sortie en matchs préparatoires, le Suisse Nico Hischier a inscrit un deuxième but pour donner les devants 2-1 aux visiteurs à 15:30 de la période médiane. Hischier a lui-même amorcé la séquence en gagnant une mise en jeu face à Phillip Danault, ce qui a permis à Taylor Hall de s’emparer du disque. Hischer s’est ensuite dirigé devant le filet de Carey Price et Hall a effectué un tir d’un angle très fermé que Hischier a réussi à faire dévier derrière Price.

Le Canadien échoue à cinq contre trois

Le Canadien a terminé la deuxième période avec un avantage de 21-20 au chapitre des tirs au but, tout ça grâce à une pétarade de six tirs pendant trois punitions presque simultanées aux Devils. Les hommes de Claude Julien ont profité de deux minutes complètes avec une supériorité de deux joueurs et malgré de bons tirs de Brendan Gallagher, Alex Galchenyuk, Jeff Petry et Éric Gélinas, ils ont été incapables de venir à bout de Keith Kinkaid. Le gardien des Devils a habilement saisi de la mitaine de bons tirs de Petry et de Gélinas.

Bratt porte le coup de grâce

Le Canadien a orchestré quelques belles attaques tôt en troisième période, mais Jesper Bratt a finalement porté le coup de grâce à mi-chemin de l’engagement. Joseph Blandisi a rejoint Stefan Noesen à l’aide d’une passe transversale derrière le filet du Tricolore. Noesen a mal maîtrisé la rondelle, mais elle s’est retrouvée sur la lame du bâton de Bratt, fin seul devant le filet. Carey Price a eu du mal à suivre le jeu et Bratt a pu tirer dans une cage béante. Bratt a ajouté son deuxième but de la partie en marquant dans un filet désert avec 16,3 secondes à faire.