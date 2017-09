TORONTO — Jason Vargas et quatre releveurs ont uni leurs efforts pour limiter les Blue Jays de Toronto à seulement deux coups sûrs dans une victoire de 1-0 des Royals de Kansas City, jeudi.

Vargas a concédé trois buts sur balles, mais il a menotté les frappeurs des Blue Jays pendant six manches et un tiers. Kendrys Morales a frappé un simple en deuxième manche et Darwin Barney a été crédité d’un simple généreux quand Melky Cabrera n’a pu maîtriser son ballon au champ droit en cinquième.

Cabrera a permis à Alex Gordon de croiser le marbre en frappant un simple après deux retraits en troisième manche et J.A. Happ (9-11) a été débité du seul point de la rencontre.

Les releveurs des Royals Peter Moylan, Ryan Buchter et Joakim Soria ont fait le pont jusqu’à Mike Minor, qui a été parfait en neuvième pour enregistrer un deuxième sauvetage en 2017.

Les Blue Jays (71-82) sont assurés de terminer la saison avec une fiche perdante.

Vargas (17-10) a retiré sept frappeurs sur des prises et il est devenu le premier lanceur des Royals à signer 17 victoires en une saison depuis Paul Byrd en 2002.