SANTA CLARA, Calif. — Jared Goff a amassé 292 verges par la passe en plus de lancer trois passes de touchés et Todd Gurley a inscrit deux majeurs par la course en plus de capter une passe dans la zone des buts pour aider les Rams de Los Angeles à connaître une autre solide performance à l’attaque dans une victoire de 41-39 sur les 49ers de San Francisco jeudi soir.

La pire équipe offensive de la NFL l’an dernier affiche un visage complètement différent cette saison sous la direction du nouvel entraîneur-chef Sean McVay, en grande partie grâce à la progression de Goff au poste de quart-arrière, lui qui a connu une saison recrue assez difficile.

Les Rams (2-1) ont aussi la chance de miser sur l’ajout des receveurs Sammy Watkins et Robert Woods pour cumuler déjà 107 points marqués en trois parties. Le deuxième plus grand total dans l’histoire de l’équipe après l’exceptionnelle édition 2000, surnommée «The Greatest Show on Turf» qui en avait inscrits 119.

Cette victoire n’a cependant pas été une balade, alors que les Rams ont laissé fondre une avance de 15 points en accordant deux touchés en fin de partie, en échappant le ballon sur un retour de botté et en échouant à recouvrir le ballon sur un botté court. Heureusement pour eux, les porte-couleurs de Los Angeles ont réussi à stopper une tentative de converti de deux points qui aurait permis aux 49ers de créer l’égalité. Ils ont ensuite bénéficié d’une pénalité pour obstruction sur la passe du côté offensif contre Trent Taylor et d’un sac du quart-arrière par Aaron Donald sur le quatrième essai pour freiner les 49ers après leur botté court.

Les 49ers (0-3) ont marqué cinq touchés après avoir échoué à en inscrire un seul lors des deux premières semaines de la saison, mais ils n’ont tout de même pas pu goûter à la victoire. Entre autres à cause d’une transformation ratée de Robbie Gould qui les a obligé à tenter un jeu de deux points sur leur dernier touché du match.

Cette fois, c’est une défensive fatiguée qui a fait mal à San Francisco. Après avoir dû affronter 79 jeux dans une défaite de 12-9 à Seattle, dimanche, les 49ers ont semblé manqué d’énergie après la courte période de récupération, alors que Goff a pu cibler souvent des receveurs laissé complètement libres, particulièrement lors de troisièmes essais.

Les trois passes de touchés de Goff sont survenues lors de troisièmes essais, incluant une passe de 13 verges dans les mains de Watkins tôt au quatrième quart qui donnait une avance de 41-26 aux Rams.

Les Rams ont eu besoin de tous ces points à l’attaque pour s’en sortir contre Brian Hoyer qui a récolté 332 verges par les airs et deux passes de touchés, en plus d’en ajouter un troisième par la course.

DÉPART CANON: Les Rams ont eu besoin de 12 secondes pour s’inscrire au pointage lorsque Nickell Robey-Coleman a intercepté une passe de Hoyer sur le premier jeu et a ramené le ballon jusqu’à la ligne de trois verges devant la zone des buts. Gurley a couru avec le ballon pour franchir la ligne et donner l’avance aux Rams 7-0 après transformation.

FIN DE LÉTHARGIE: Les 49ers ont débuté le match sans avoir marqué de touché en deux parties cette saison. Ils ont brisé la glace au premier quart avec un peu d’aide des Rams. Blake Countess a commis un hors-jeu sur un botté de dégagement, les «Niners» ont profité de cette deuxième chance pour finalement inscrire un majeur sur une course de neuf verge de Hoyer. Cela a mis fin à la plus longue séquence sans marquer de touché pour une équipe depuis 2006.