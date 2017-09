MINSK, Biélorussie — Les Canadiens Ashlynne Stairs et Lee Royer occupent la quatrième position à l’issue de la danse courte à la quatrième étape du circuit Grand Prix junior de patinage artistique.

Les Américains Christina Carreira et Anthony Ponomarenko sont en tête avec 63,77 points, légèrement devant les Russes Anastasia Skoptcova et Kirill Aleshin (61,71). L’autre couple russe formé d’Arina Ushakova et de Maxim Nekrasov sont troisièmes avec 59,62.

Les Albertains Stairs et Royer suivent avec 55,58 points alors qu’ils visent à améliorer leur cinquième place acquise lors du deuxième Grand Prix junior plus tôt ce mois-ci.

Les Britanno-Colombiens Nina Mizuki et Veniamins Volskis sont neuvièmes.

En couples, à l’issue du programme court, Lori-Anne Matte et Thierry Ferland, de Lévis, sont postés au sixième rang.

Ferland a vécu un fâcheux contretemps puisqu’on lui a volé son passeport pendant une escale à Francfort où il a été contraint de passer deux jours, le temps de régler le problème. Ils n’ont donc eu qu’une journée d’entraînement en duo avant la compétition.

«Nous sommes très heureux de notre synchronisme même si nous n’avons pas beaucoup patiné ensemble cette semaine», a dit Ferland.

Les Lavallois Chloé Panetta et Steven Lapointe sont 10es à leurs débuts en Grand Prix junior.