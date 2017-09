DÉTROIT — Les Tigers de Detroit ont indiqué que le gérant Brad Ausmus ne serait pas de retour la saison prochaine.

Le directeur général, Al Avila, en a fait l’annonce, vendredi.

Ausmus a compilé une fiche de 312-325 en près de quatre saisons. Il a remporté le titre de la section centrale de l’Américaine à sa première campagne. Mais depuis, les Tigers ont offert des performances en deçà des attentes.

Les Tigers ont échangé plus tôt cette saison leur as Justin Verlander aux Astros de Houston en retour de trois espoirs qui pourraient éventuellement les aider. Repêché au deuxième rang universel du repêchage de 2004 par les Tigers, Verlander a été nommé la recrue de l’année deux ans plus tard. Il a aussi obtenu le trophée Cy Young dans la Ligue américaine et fut nommé le joueur par excellence en 2011. Verlander a réalisé son deuxième match sans point ni coup sûr en carrière cette saison-là, et a mené les Tigers vers quatre conquêtes consécutives du titre de la section centrale de l’Américaine.

Il y a un an, les Tigers se sont prévalus de l’année d’option prévue au contrat d’Ausmus, après qu’il eut offert 12 victoires de plus à l’équipe par rapport à la saison 2015. Les Tigers ont fini premiers, derniers et deuxièmes dans la Centrale sous son égide, et ils n’étaient qu’à un demi-match du dernier rang de leur section avant les rencontres de vendredi.

Ausmus a pris les commandes des Tigers après la saison 2013, lorsque Jim Leyland s’est retiré. Des rumeurs ont circulé vers la fin de la saison 2015 à l’effet que l’avenir d’Ausmus avec l’équipe était incertain, mais les Tigers ont conservé ses services et ont abouti la saison suivante à seulement un demi-match d’une place en séries éliminatoires — avant de perdre leurs deux dernières parties contre les Braves à Atlanta. Il n’a pas eu autant de chance ce week-end.