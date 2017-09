ATLANTA — Justin Thomas a frappé un coup de fer-5 à six pieds de la coupe pour un aigle au 18e vert au Championnat de la PGA, vendredi, et il s’est du même coup approché de la juteuse bourse de 10 millions $US offert au vainqueur.

Thomas, qui a triomphé à cinq reprises en plus d’avoir été sacré champion d’un tournoi majeur cette saison, a remis une carte de 66 (moins-4) qui lui a permis de rejoindre en tête Paul Casey et Webb Simpson à l’aube des rondes du week-end sur le parcours d’East Lake.

On ignore toujours qui remportera la Coupe FedEx ainsi que son impressionnante bourse, car la lutte est très serrée en tête du classement.

Thomas, Casey (67) et Simpson (67) présentent tous des scores cumulatifs de moins-7 (133). L’Espagnol Jon Rahm fait partie des quatre golfeurs qui ne sont qu’à un coup du premier rang. Il ne faut pas non plus exclure Dustin Johnson, qui n’a pas réussi de coup d’éclat mais qui demeure tout de même à quatre coups des meneurs.

Le Canadien Adam Hadwin, de Moose Jaw, en Saskatchewan, a joué 67 pour se retrouver un coup derrière Johnson. Il est le seul golfeur canadien inscrit à ce tournoi de fin de saison.