LOUDON, N.H. — Kyle Busch a atteint 135,049 mph pour s’adjuger la position de tête vendredi sur le New Hampshire Motor Speedway.

Busch s’est retrouvé en tête à l’issue des qualifications pour une deuxième semaine de suite, dans le cadre des éliminatoires de la série NASCAR. Il a dominé le peloton lors de la première course éliminatoire présentée sur le Chicagoland Speedway, mais une erreur aux puits l’a fait dégringoler au 15e échelon.

Kyle Larson, qui avait obtenu la position de tête en juillet au New Hampshire, accompagnera Busch sur la première ligne de la grille de départ. Larson avait pris le deuxième rang de la première course présentée au New Hampshire.

Les pilotes impliqués dans les éliminatoires de la série NASCAR se sont emparés de 13 des 14 premières places sur la grille. Le peloton de 16 pilotes passera à 12 à la suite de la course du week-end prochain à Dover.

Denny Hamlin, Ryan Blaney et Martin Truex ont complété le top-5. Truex a remporté la course de la semaine dernière à Chicagoland.