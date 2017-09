TORONTO — Ryan Goins a frappé un grand chelem, Russell Martin a réussi une claque de deux points et les Blue Jays de Toronto ont disposé des Yankees de New York 8-1, vendredi soir.

Goins a mis un terme à la soirée de travail du partant Masahiro Tanaka en sixième manche, lorsqu’il a expédié son offrande, alors que le compte était de 0-2, dans les gradins pour sa huitième longue balle de la campagne. Teoscar Hernandez a ajouté un circuit en solo à sa fiche pour les Torontois, qui ont mis un terme à la série de trois victoires de la formation new-yorkaise.

Le partant Marco Estrada (10-8) a offert sept manches de qualité au monticule pour permettre aux Blue Jays (72-82) d’enlever le premier match de cette série de trois au Rogers Centre — la dernière des Torontois à domicile cette saison.

Il s’agissait de la deuxième défaite des Yankees à leurs neuf derniers matchs. Les Yankees (85-68) ont commencé la rencontre à trois matchs des détenteurs du premier rang dans la section Est de la Ligue américaine, les Red Sox de Boston.

La seule erreur d’Estrada s’est produite en première manche, lorsqu’il a alloué un circuit en solo à la recrue Aaron Judge. La 46e longue balle de la saison de Judge a abouti au deuxième balcon, après avoir franchi environ 469 pieds.

Les Blue Jays ont créé l’égalité à leur tour au bâton, en marquant un point non mérité.

Hernandez a frappé un simple puis atteint le troisième coussin lorsque le joueur de deuxième but Starlin Castro n’a pu capter le relais de Todd Frazier pour compléter le double jeu. Jose Bautista a ensuite cogné un faible roulant qui a permis au marchand de vitesse d’atteindre le marbre.

Tanaka (12-12) a concédé six coups sûrs, sept points mérités, trois buts sur balles et a retiré six frappeurs sur des prises. Pour sa part, Estrada a distribué trois coups sûrs, un point mérité et trois passes gratuites, tout en faisant fendre l’air à quatre frappeurs.