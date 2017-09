DÉTROIT — Max Kepler et Brian Dozier ont étiré les bras, Byron Buxton a cogné trois coups sûrs et les Twins du Minnesota ont infligé un revers de 7-3 aux Tigers de Detroit, vendredi soir.

Le double de deux points de Buxton en quatrième manche a donné les devants pour de bon aux Twins, contre une équipe qui a annoncé avant la rencontre qu’elle ne renouvellerait pas l’entente du gérant Brad Ausmus pour la saison prochaine.

Les Twins ont commencé la soirée en tête de la course au dernier laissez-passer octroyé aux équipes repêchées dans la Ligue américaine. Ils disposent d’un coussin de deux matchs et demi sur les Rangers du Texas et les Angels de Los Angeles.

Kyle Gibson (12-10) a accordé trois points et cinq coups sûrs en sept manches pour les Twins. Il a aussi offert deux passes gratuites et retiré six frappeurs au bâton.

Daniel Norris (4-8) a concédé cinq points et sept coups sûrs en quatre manches et deux tiers de travail.

Nicholas Castellanos et Ian Kinsler ont frappé la longue balle pour les Tigers, mais ceux-ci ont maintenant une fiche de 4-18 en septembre.