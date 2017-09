PEBBLE BEACH, Calif. — Scott McCarron a joué 63 (moins-8) pour se forger une avance d’un coup à l’issue de la première ronde du Championnat Pure Insurance du circuit des Champions, vendredi.

McCarron a réussi sept oiselets et un aigle, contre un seul boguey, sur le parcours Poppy Hills (normale 71). Bernhard Langer est deuxième, suivi par Kevin Sutherland deux coups derrière après sa ronde de 66.

Russ Cochran et Scott Parel ont suivi à 67, un coup de mieux que Jerry Kelly et Scott Dunlap, qui ont complété le parcours de Pebble Beach (normale-72) avec un score de 68 (moins-4).

McCarron, qui a pris le départ sur le neuf de retour, a commencé sa ronde avec deux oiselets, avant d’en ajouter un autre au 15e vert. Il a ensuite réussi deux oiselets aux verts nos 1 et 2, et a ajouté un aigle au trou no 5 (une normale-4) pour se retrouver temporairement à moins-7. Il a cependant commis un boguey au trou suivant, avant de rebondir avec deux oiselets lors des trois derniers trous.

Fran Quinn, Jesper Parnevik, Davis Love III, Colin Montgomerie, Joe Durant, Tom Kite, Duffy Waldorf et Lee Janzen ont tous joué 68 sur le parcours Poppy Hills, et ils ont été accompagnés à moins-3 par Brandt Jobe, qui a signé une carte de 69 sur le parcours Pebble Beach.

Stephen Ames, de Calgary, a complété le parcours Poppy Hills en 70 coups, et il est à moins-1 après la première ronde. Son compatriote, Rod Spittle, de St. Catharine’s, en Ontario, a joué 73 (plus-1) sur le parcours de Pebble Beach.