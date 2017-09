CHICOUTIMI, Qc — Dereck Baribeau a fait 24 arrêts et les Remparts de Québec ont eu raison des Saguenéens de Chicoutimi 3-1, vendredi.

Derek Gentile a fait 1-0 à 2:26 au deuxième vingt. Saisissant la passe en retrait d’Andrew Picco, il a battu Zachary Bouthilier avec un tir des poignets du cercle droit, dans le haut du filet.

Les visiteurs n’ont pas tardé à doubler leur coussin. Xavier Pouliot des Sags a été puni pour avoir retenu et moins de 20 secondes plus tard, à 6:54, Matthew Boucher a complété un rapide échange à trois. Philipp Kurashev a lancé la charge et remis à Olivier Garneau, qui a glissé du revers à Boucher, dans l’enclave.

Kevin Klima a redonné espoir aux 3165 amateurs au Centre Georges-Vézina, marquant en échappée à 12:36 en troisième période. Vladislav Kotkov l’a rejoint avec une passe lobée.

Garneau a toutefois porté le score au compte final avec 1:49 au cadran, repéré seul devant le but par Boucher.

Bouthilier a fait 34 arrêts devant le filet des Saguenéens.

Il s’agissait du premier match de la saison pour les deux clubs.

Les Remparts vont jouer à Baie-Comeau samedi. Ce n’est que le 29 septembre qu’ils vont disputer un premier match à domicile, contre Shawinigan.

Cap-Breton 3 Acadie-Bathurst 2 (fusillade)

Tyler Hilland a fait la différence en fusillade et les Screaming Eagles ont prévalu contre le Titan, 3-2.

Deux joueurs des Eagles y ont marqué, contre un seul du Titan.

Dawson Theede, du Titan, avait créé l’impasse au milieu du troisième tiers.

Declan Smith a récolté deux passes pour les Screaming Eagles. Kyle Jessiman a fait 40 arrêts dans une cause gagnante.

Le Centre régional K.C Irving accueillait 2500 personnes.

Moncton 3 Charlottetown 1

Daniil Kuzmin a brisé l’impasse en début de troisième période et les Wildcats ont défait les Islanders, 3-1.

Jeremy McKenna et Liam Dunda ont aussi fait mouche, tandis que Nicholas Welch a fourni deux passes. Matthew Welsh a bloqué 25 tirs.

Gregor McLeod a été le seul à déjouer Mark Grametbauer, qui a fait 24 arrêts.

Gatineau 1 Victoriaville 2 (prolongation)

Maxime Comtois a mis fin aux hostilités à 1:02 en période additionnelle et les Tigres ont défait les Olympiques, 2-1.

Ivan Kosorenkov des Tigres a créé l’égalité en début de troisième tiers, après le filet de Shawn Boudrias, tard en deuxième période.

Rimouski 0 Baie-Comeau 5

Le Drakkar a marqué trois fois au premier vingt, en route vers un gain de 5-0 contre l’Océanic.

Noah Corson avait un doublé avant la 11e minute de jeu. Bradley Lalonde, Jordan Martel et Gabriel Fortier ont aussi trouvé le fond du filet.

Antoine Samuel a stoppé les 30 rondelles qui se sont rendues jusqu’à lui.

Drummondville 2 Rouyn-Noranda 4

Un doublé de Félix Bibeau a aidé les Huskies à s’imposer devant les Voltigeurs, 4-2.

Ses coéquipiers Patrik Hrehorchak et Justin Bergeron avaient marqué plus tôt dans le match.

Samuel Harvey a contribué 24 arrêts pour les vainqueurs. Il a flanché devant Morgan Adams-Moisan et Dawson Mercer.

Blainville-Boisbriand 4 Shawinigan 3

Alex Barré-Boulet a signé le but décisif en début de troisième tiers et l’Armada a vaincu les Cataractes, 4-3.

Gabriel Denis avait fait 3-3 en fin de deuxième période, pour Shawinigan.

Pascal Corbeil a récolté deux mentions d’aide pour l’Armada.

Mikhail Denisov des Cataractes a réussi 25 arrêts, quatre de plus que Francis Leclerc.

Sherbrooke 1 Val-d’Or 3

Mathieu Nadeau a inscrit deux buts et une passe alors que les Foreurs ont maîtrisé le Phoenix, 3-1.

Nicolas Ouellet a été l’autre buteur des Foreurs. Étienne Montpetit n’a cédé que devant Bailey Peach, bloquant 24 tirs.