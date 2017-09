TOKYO — La championne en titre de l’Omnium Pan-Pacifique Caroline Wozniacki a surpris la première raquette mondiale Garbine Muguruza 6-2, 6-0 pour atteindre la finale de la compétition.

Wozniacki, qui a aussi gagné l’édition 2010 du tournoi, a converti six des sept balles de bris que l’Espagnole lui a offertes. La Danoise participera à une septième finale cette année.

À son premier tournoi depuis qu’elle s’est hissée au sommet du tennis féminin, Muguruza a commis 29 fautes directes et a perdu les cinq derniers jeux du duel.

Sixième tête de série, Wozniacki affrontera Anastasia Pavlyuchenkova, qui est venue de l’arrière alors qu’elle perdait 3-0 au troisième set pour vaincre l’Allemande Angelique Kerber 6-0, 6-7 (4), 6-4.

Pavlyuchenkova, qui tentera de mettre la main sur un troisième titre en 2017, a réussi six bris et a gagné six des sept derniers jeux.