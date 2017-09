METZ, France — Benoît Paire a atteint sa première finale de la saison quand il a défait le Géorgien Nikoloz Basilashvili 6-1, 7-6 (5) en demi-finales de l’Omnium de Moselle.

Le Français classé septième, qui s’était incliné quatre fois dans le carré d’as jusqu’ici cette saison, fera face à l’Allemand issu des qualifications Peter Gojowczyk.

Paire a frappé 17 as et n’a eu besoin que d’une heure pour triompher. Il n’a perdu que cinq échanges sur ses premières balles de service et a sauvé les quatre balles de bris concédées à son adversaire.

Gojowczyk, 95e au monde, a quant à lui passé moins de 30 minutes sur le court: il menait 6-3, 1-0 contre Mischa Zverev quand son compatriote classé cinquième s’est retiré.