PRAGUE, République tchèque — L’Espagnol Rafael Nadal et le Suisse Roger Federer ont uni leurs forces et remporté le match de double présenté lors de la deuxième journée de la Coupe Laver de tennis, samedi.

Réunis en tandem pour la première fois, Nadal et Federer ont défait les Américains Sam Querrey et Jack Sock 6-4, 1-6, 10-5.

Cette compétition, la première entre des groupes de tennismen de l’Europe et du reste du monde, est disputée à l’Aréna O2 de Prague, sur un inhabituel court de couleur noire.

Le Canadien Denis Shapovalov, l’Australien Nick Kyrgios et les Américains John Isner et Frances Tiafoe complètent Équipe Monde tandis que l’Allemand Alexander Zverev, le Croate Marin Cilic, l’Autrichien Dominic Thiem et le Tchèque Tomas Berdych sont les autres représentants d’Équipe Europe.

Équipe Europe a gagné les deux premiers matchs en simple de la journée. Federer a d’abord vaincu Querrey 6-4, 6-2 et Nadal a enchaîné avec une victoire en trois manches, 6-3, 3-6, 11-9 face à Sock.

Kyrgios a cependant permis à Équipe Monde d’obtenir ses deux seuls points de la journée lorsqu’il a pris la mesure de Berdych 4-6, 7-6 (4), 10-6.

Avec une avance de 9-3 après les deux premières journées de compétition, Équipe Europe a besoin de gagner deux des quatre matchs au programme dimanche pour s’assurer de mettre la main sur la première coupe Laver.