ATLANTA — Paul Casey a remis une carte de 65 (moins-5) et il s’est donné une priorité de deux coups au sommet du Championnat du circuit de la PGA.

Le golfeur anglais est à une ronde de mettre fin à une disette de huit années sans victoire sur le circuit de la PGA.

Casey a réussi un oiselet au 17e trou à la suite d’un coup roulé de 40 pieds et il a sauvé une normale lors du 18e trou à East Lake.

Casey montre un pointage cumulatif de moins-12 et il possède deux coups d’avance sur Kevin Kisner (64) et la recrue de la PGA Xander Schauffele (65). La seule victoire de Casey dans la PGA remontre à 2009, lors de l’Omnium de Houston. Un triomphe samedi lui permettrait de mettre la main sur la Coupe FedEx et sur une coquette somme de 10 millions $US.

Justin Thomas a joué 70 et il accuse cinq coups de retard sur le meneur. Il est toujours dans la course pour la Coupe FedEx.

Le Canadien Adam Hadwin a éprouvé des difficultés et il a inscrit un 73 à sa carte. Il se retrouve à égalité au 22e rang, à plus-1.