CHARLOTTETOWN — Connor Moynihan a inscrit le but de la victoire en fin de deuxième période et les Mooseheads de Halifax ont vaincu les Islanders de Charlottetown 3-2, samedi.

Moynihan est revenu devant le filet et il a effectué deux lancers avant de loger la rondelle entre les jambières de Matthew Welsh. Il a ajouté une mention d’assistance.

Les Mooseheads ont pris les devants 2-0 au premier tiers grâce à Raphaël Lavoie et Maxime Fortier. Le Tchèque Filip Zadina a été complice de ces deux filets.

Les Islanders ont répliqué en deuxième période quand Saku Vesterinen et Taylor Egan ont enfilé l’aiguille en 1:29.

Contre son ancienne équipe, Blade Mann-Dixon a inscrit la victoire à sa fiche pour les Mooseheads grâce à 31 arrêts. Welsh a quant à lui stoppé 33 rondelles pour la troupe de Jim Hulton.

Remparts 4 Drakkar 1

Matthew Boucher, Philipp Kurashev et Derek Gentile ont tous amassé trois points et les Remparts de Québec ont défait le Drakkar de Baie-Comeau 4-1.

À l’instar des Mooseheads, les Remparts ont gagné une deuxième partie de suite.

Isaiah Gallo-Demetris a permis au Drakkar de se donner une avance de 1-0 en première période, lorsqu’il a fait bouger les cordages en avantage numérique.

Les visiteurs ont cependant répliqué au deuxième engagement. Boucher a créé l’égalité et Olivier Mathieu a marqué lors d’une attaque à cinq. Le trio composé de Boucher, Kurashev et Gentile s’est occupé de l’attaque en troisième période pour permettre aux Remparts de l’emporter.

En plus d’avoir obtenu une aide, le gardien Dereck Baribeau a bloqué 22 tirs pour les Diables rouges. Son vis-à-vis chez le Drakkar, Antoine Samuel, a repoussé 38 des 41 lancers dirigés vers lui.

Océanic 2 Saguenéens 1 (Prol.)

Alex-Olivier Voyer a mis fin au débat en prolongation et l’Océanic de Rimouski a battu les Saguenéens de Chicoutimi 2-1.

À 2:00 de la période de prolongation, Voyer a contourné un défenseur et il est revenu devant le but avant de remettre la rondelle dans l’enclave. Celle-ci a touché un défenseur avant de tromper la vigilance d’Alexis Shank.

Dominic Cormier a d’abord créé l’égalité en troisième période, trouvant le fond du filet à la suite d’un jeu préparé par Samuel Dove-McFalls et Alexis Lafrenière. Lafrenière, une recrue de 15 ans et premier choix au dernier repêchage de la LHJMQ, a récolté un premier point dans le circuit Courteau.

Samuel Houde a été l’auteur du seul but des Saguenéens.

Le gardien recrue Colten Ellis a bloqué 31 lancers pour l’Océanic. Shank, lui aussi une recrue, a également fait du bon travail en stoppant autant de tirs que son homologue.

Screaming Eagles 3 Sea Dogs 1

Les Screaming Eagles du Cap-Breton ont inscrit deux buts en désavantage numérique et ils ont eu le meilleur sur les Sea Dogs de Saint-Jean au compte de 3-1.

Après un but d’Isiah Campbell qui procurait une avance de 1-0 aux Sea Dogs dès la troisième minute de jeu de la rencontre, Drake Batherson a profité d’une infériorité numérique pour marquer son premier but de la campagne.

En troisième période, à 7:01, Sacha Roy a imité le choix de quatrième ronde des Sénateurs d’Ottawa en 2017 en touchant la cible alors que les Screaming Eagles évoluaient avec un joueur en moins. Egor Sokolov a scellé l’issue du match dans un filet désert.

Kevin Mandolese a réalisé 28 arrêts pour les Screaming Eagles tandis que le gardien des Sea Dogs Alex D’Orio a effectué 31 arrêts.

Voltigeurs 6 Foreurs 5 (Fus.)

Nicolas Guay a tranché lors de la quatrième ronde des tirs de barrage et les Voltigeurs de Drummondville l’ont emporté 6-5 contre les Foreurs de Val-d’Or.

Les Voltigeurs sont venus de l’arrière à trois reprises. Guay a déjoué le gardien des Foreurs Jonathan Lemieux et Olivier Rodrigue a fermé la porte à Nicolas Ouellet pour permettre aux siens d’obtenir les deux points.

Nicolas Beaudin a marqué deux buts pour les visiteurs. Yvan Mongo, Bastian Eckl et Robert Lynch ont également noirci la feuille de pointage.

Simon Lafrance a connu un fort match pour les Foreurs, enregistrant deux buts et deux aides. David Noël a inscrit un but et une mention d’assistance tandis que Maxim Mizyurin et David Henley ont enfilé l’aiguille à une occasion.

Daniel Moody a amorcé la partie devant le filet des Voltigeurs et il a cédé quatre fois sur 11 tirs. En relève, Rodrigue a alloué un but sur 11 lancers. Lemieux a quant à lui effectué 48 arrêts devant la cage des Foreurs.

Phoenix 1 Huskies 4

Les Huskies de Rouyn-Noranda ont marqué quatre buts sans riposte, en route vers un gain de 4-1 aux dépens du Phoenix de Sherbrooke.

Patrik Hrehorcak et Tyler Hinam ont tous deux obtenu un but et une mention d’aide pour les Huskies, qui ont aussi vu Rafaël Harvey-Pinard et Alexis Arsenault faire scintiller la lumière rouge.

Marek Zachar a permis au Phoenix d’éviter l’affront d’être blanchi grâce à un but dès la 24e seconde du troisième engagement.

Samuel Harvey a repoussé 29 des 30 rondelles dirigées vers son filet pour les Huskies, qui ont gagné leurs deux premiers matchs de la saison. Evan Fitzpatrick a alloué quatre buts sur 21 tirs et il a été chassé de la partie après 29:26 de jeu. En relève, Brendan Cregan a été parfait devant 17 lancers.