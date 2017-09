CHARLOTTE, N.C. — Drew Brees a découpé en pièces la meilleure défensive du circuit, accumulant 220 verges de gains et trois passes de touché, et les Saints de La Nouvelle-Orléans ont infligé un premier revers aux Panthers de la Caroline cette saison en les battant 34-13, dimanche.

Brees a orchestré six séquences payantes et a lancé des passes de touché à Michael Thomas, Brandon Coleman et l’ancien receveur des Panthers Ted Ginn fils, alors que les Saints (1-2) ont évité d’amorcer la saison avec trois revers consécutifs. Alvin Kamara a porté le coup de grâce en atteignant la zone des buts sur une course de 25 verges avec 4:42 à faire.

Les Panthers (2-1) avaient accordé un total de six points lors de leurs deux matchs précédents.

La défensive des Saints était la pire du circuit avant la rencontre. Elle a toutefois réussi trois interceptions et quatre sacs aux dépens de Cam Newton, qui a cédé sa place tard au quatrième quart.

Déjà privés de l’ailier rapproché Greg Olsen, les Panthers ont perdu les services du receveur Kelvin Benjamin au premier quart en raison d’une blessure à un genou.

Le porteur de ballon Christian McCaffrey a généré la majorité de l’offensive des Panthers en captant neuf passes pour des gains de 101 verges.

Les Saints menaient 17-6 quand Ginn s’est débarrassé de son couvreur James Bradberry et a capté une passe au centre du terrain pour un majeur de 40 verges.

Brees a été efficace tout au long du match, complétant 22 de ses 29 passes.