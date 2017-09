INDIANAPOLIS — Jacoby Brissett a marqué deux touchés au sol, en a réussi un autre par la passe et la défensive des Colts d’Indianapolis a freiné l’élan des Browns de Cleveland pour finalement l’emporter 31-28, dimanche.

Brissett, acquis des Patriots de la Nouvelle-Angleterre plus tôt ce mois-ci, semblait beaucoup plus à l’aise à son deuxième départ. Il a complété 17 de ses 24 tentatives de passe pour 259 verges de gains, en plus d’avoir effectué cinq courses totalisant 14 verges supplémentaires.

Les Colts (1-2) ont donc évité de présenter une fiche de 0-3 pour la première fois en six ans.

Les Browns (0-3) ont encaissé une 15e défaite consécutive à l’extérieur en dépit du fait qu’ils étaient les favoris pour la première fois depuis 2015, et les favoris dans un match à l’extérieur pour la première fois depuis 2012.