CHICAGO — Jordan Howard a inscrit un touché sur une course de 19 verges en prolongation et les Bears de Chicago ont battu les Steelers de Pittsburgh 23-17, dimanche.

Le majeur de Howard a été inscrit deux jeux après que Tarik Cohen eut atteint la zone des buts sur une course de 73 verges. Les arbitres ont toutefois confirmé en consultant la reprise vidéo que Cohen était sorti en touche à la ligne de 37 verges des Steelers. Cependant, Howard a permis aux spectateurs de célébrer à nouveau quelques instants plus tard.

Howard a accumulé 138 des 220 verges de gains au sol des Bears (1-2), faisant oublier les insuccès du quart Mike Glennon.

Les Steelers (2-1) ont porté leur fiche à 1-13 à Chicago.

Ben Roethlisberger a récolté 235 verges de gains et une passe de touché. Antonio Brown a accumulé 110 verges de gains et un majeur. Le’Veon Bell a récolté 61 verges de gains au sol et a aussi marqué un touché.