ATLANTA — Xander Schauffele a conclu sa saison recrue en remportant le Championnat du circuit, tandis que Justin Thomas a été couronné champion de la Coupe FedEx.

Âgé de 23 ans, Schauffele souhaitait simplement s’assurer de garder sa place au sein du circuit de la PGA il y a quelques mois. Dimanche, il a calé un roulé de trois pieds pour un oiselet au 18e trou et sa carte de 68 (moins-2) lui a permis de devancer Thomas par un coup à moins-12 et de devenir la première recrue à remporter le Championnat du circuit.

De son côté, Thomas avait aussi des raisons de célébrer sa deuxième place. Il a couronné une saison ponctuée par cinq victoires et son premier titre du Grand Chelem en touchant le bonus de 10 millions $ US associé à la Coupe FedEx. Thomas a inscrit un score de 66 et a raté de peu un roulé de 25 pieds pour un oiselet au dernier trou.

C’est la première fois depuis 2009 que le vainqueur du Championnat du circuit ne remporte pas également la Coupe FedEx.

Adam Hadwin, d’Abbotsford, en Colombie-Britannique, a bouclé sa ronde en 70 coups pour aboutir en 23e place à plus-1.