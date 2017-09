DÉTROIT — La passe de Matthew Stafford à l’intention de Golden Tate a été jugée à court de la ligne des buts dans les dernières secondes du match et les Falcons d’Atlanta ont tenu le coup pour battre les Lions de Detroit 30-26, dimanche.

Stafford a lancé une passe dans le flanc à Tate et une reprise vidéo a déterminé qu’il avait été plaqué à l’intérieur de la ligne de un des Falcons avec huit secondes à faire. Le règlement stipule que 10 secondes doivent s’écouler avant de remettre le ballon en jeu et la partie s’est terminée ainsi parce que les Lions n’avaient plus de temps d’arrêt.

L’ancien officiel de la NFL Dean Blandino, maintenant analyste au réseau Fox, a expliqué le règlement dans un gazouillis sur Twitter.

Il a mentionné que la décision des officiels avait été un touché, ce qui arrête le chronomètre. Après la reprise, Tate a été à court, ce qui aurait fait poursuivre le temps, d’où le règlement des 10 secondes à écouler.

Les Falcons (3-0), les champions en titre de l’Association Nationale, ont surmonté trois interceptions de leur quart Matt Ryan ainsi que quelques erreurs, notamment sur la dernière séquence à l’attaque des Lions.

Le demi de coin des Falcons Marcus Trufant a été puni pour obstruction dans la zone des buts lors d’un troisième essai et dix verges à franchir à la ligne de 19 des siens. Il a permis aux Lions de s’avancer jusqu’à la ligne de un des Falcons avec 19 secondes à jouer. Trufant avait aussi écopé une punition pour avoir retenu un rival, plus tôt lors de cette série offensive.

Ryan a complété 24 de ses 35 passes pour des gains aériens de 294 verges. Il a lancé deux passes de touché.

Les Lions (2-1) n’ont jamais mené la rencontre et ils ont raté une occasion de réussir une autre remontée au quatrième quart.

Stafford, le quart ayant réussi le plus de remontées victorieuses au quatrième quart depuis 2011, a réussi 25 de ses 45 tentatives de passe pour des gains de 264 verges par la voie des airs. Il a lancé une passe de touché.

Dans la foulée des commentaires du président des États-Unis Donald Trump, Rico Lavelle, qui a chanté l’hymne national américain, a déposé un genou au sol au moment de terminer le «Star-Spangled Banner» et il a levé le poing en l’air alors qu’il tenait le micro.

Huit joueurs des Lions et deux joueurs des Falcons ont déposé un genou sur le terrain et les propriétaires des deux équipes ont enlacé les bras des joueurs et des entraîneurs.