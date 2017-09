SHAWINIGAN, Qc — Maxime Comtois a profité de l’espace créé en prolongation pour tromper la vigilance de Mikhail Denisov et les Tigres de Victoriaville ont défait les Cataractes de Shawinigan 4-3, dimanche.

Comtois a accepté une courte passe de Pascal Laberge lors d’un surnombre en entrée de zone et il a décoché un tir des poignets qui a eu le meilleur sur Denisov. Il s’agissait de son deuxième but du match et son deuxième but victorieux de la saison.

Les Tigres ont eu les devants à trois reprises pendant les 60 premières minutes, mais chaque fois, les Cataractes ont réussi à créer l’égalité.

Chase Harwell et James Phelan ont aussi touché la cible pour les visiteurs tandis que leur coéquipier Félix Boivin s’est fait complice de trois réussites des Tigres.

Jérémy Manseau et Samuel Asselin ont tous deux obtenu un but et une mention d’assistance pour les hommes de Daniel Renaud. Cameron Askew a également noirci la feuille de pointage et la recrue Gabriel Denis a amassé deux aides.

Tristan Côté-Cazenave a repoussé 33 des 36 tirs dirigés vers lui pour les Tigres, qui ont remporté leurs deux premières parties de la saison. Denisov a pour sa part cédé quatre fois sur 30 lancers.

Wildcats 4 Titan 7

Le Titan d’Acadie-Bathurst a inscrit quatre buts sans riposte, dont trois en troisième période, et ce fut suffisant pour venir à bout des Wildcats de Moncton au compte de 7-4.

Tirant de l’arrière 3-0 après 20 minutes, les Wildcats ont créé l’égalité, mais ils ont été incapables de contenir la puissante attaque du Titan, qui a marqué trois buts en 1:50 au troisième engagement.

Liam Murphy a été le plus efficace offensivement pour le Titan en récoltant un but et deux aides. Justin Ducharme a fait scintiller la lumière rouge à deux reprises tandis que Félix Meunier, Domenic Malatesta, Samuel L’Italien et Jeffrey Truchon-Viel ont aussi trouvé le fond du filet.

Onze des 12 attaquants du Titan ont amassé au moins un point lors de cet affrontement. Seul Ethan Crossman n’a pas réussi à inscrire son nom sur la feuille de pointage.

L’espoir au prochain repêchage de la LNH Anderson MacDonald a fait bouger les cordages deux fois pour les Wildcats. Nicholas Welsh a ajouté un but et une mention d’assistance et Jaxon Bellamy a aussi marqué.

Reilly Pickard a signé une victoire grâce à 21 arrêts devant la cage du Titan. Matthew Waite a alloué sept buts sur 45 lancers.

Armada 1 Olympiques 0 (match suspendu)

En raison d’une forte présence de brouillard sur la patinoire du Centre Robert-Guertin, le match opposant les Olympiques de Gatineau à l’Armada de Blainville-Boisbriand a été suspendu.

À la suite de la première période, le commissaire Gilles Courteau a craint à la fois pour la sécurité des joueurs et des partisans et il a opté pour la suspension des activités.

Selon le compte Twitter des Olympiques, le match serait remis à une date encore inconnue.