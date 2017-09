PEBBLE BEACH, Calif. — Bernhard Langer s’est détaché de ses poursuivants grâce à trois oiselets consécutifs sur le neuf de retour à Pebble Beach et il s’est imposé par trois coups au Championnat PURE Insurance, signant ainsi une cinquième victoire cette saison sur le circuit des Champions, et une 34e en carrière.

L’étoile allemande n’avait jamais gagné sur le légendaire parcours en bordure de la péninsule de Monterey. Il s’agit aussi de sa première victoire depuis qu’il a célébré son 60e anniversaire de naissance, le mois dernier. Il a touché 300 000 $ US et ses gains totaux cette saison s’approchent des 3 millions $. Il a ainsi augmenté son avance sur Scott McCarron au classement de la Coupe Charles Schwab, alors qu’il vise un neuvième titre des boursiers en 10 saisons.

Langer a remis une carte de 67 (moins-5) pour terminer le tournoi de trois rondes à moins-17.

Jerry Kelly a rejoint Langer en inscrivant un aigle au sixième trou, une normale-5, et à nouveau grâce à un oiselet au 12e, une normale-3. Langer a finalement pris les commandes grâce à des oiselets aux 13e, 14e et 15e trous. Kelly a terminé sa journée avec six normales consécutives et il a remis une carte de 67 pour terminer seul au deuxième rang à moins-14.

Hale Irwin détient le record du circuit des Champions avec 45 victoires.

Stephen Ames, de Calgary, a bouclé sa ronde en 72 coups pour aboutir à égalité au 34e rang à moins-2.