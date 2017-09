ZURICH — Le Canada entreprendra la défense de son titre olympique en hockey masculin le 15 février contre le Suisse et les joueuses canadiennes, également tenantes du titre, feront face à la Russie, le 11 février.

La Fédération internationale de hockey (FIHG) a dévoilé son calendrier et les confrontations, lundi, en prévision des Jeux olympiques de Pyeongchang, en Corée du Sud.

Les Canadiennes, qui sont actuellement réunies en camp d’entraînement à Calgary, tenteront de s’assurer une cinquième médaille d’or d’affilée.

Chez les hommes, le Canada sera représenté par une équipe qui ne comptera aucun joueur de la LNH pour la première fois depuis 1994. La ligue a choisi de ne pas interrompre ses activités pendant les Jeux olympiques.

Les Canadiens feront face à la République tchèque le 17 février et complèteront la ronde préliminaire dans le groupe A le lendemain contre le pays hôte, la Corée du Sud.

Les quarts de finale sont prévus le 21 février, et les demi-finales suivront le 23 février. Le match pour la médaille de bronze figure au programme le 24 février et la finale pour la médaille d’or sera présentée le 25 février, avant la cérémonie de clôture.

La Russie, les États-Unis, la Slovaquie et la Slovénie composent le groupe B. La Suède, la Finlande, la Norvège et l’Allemagne forment le groupe C.

Les joueuses canadiennes ont rendez-vous avec la Finlande, le 13 février, et elles affronteront leurs grandes rivales américaines, le 15 février, dans des rencontres du groupe A.

Les quarts de finale auront lieu le 17 février et les demi-finales le 19 février. Le match pour la médaille de bronze est programmé le 21 février et la finale le lendemain.

La Suède, la Suisse, le Japon et la Corée du Sud complètent le tableau du tournoi féminin.

Les matchs seront disputés à l’aréna de Gangneung, d’une capacité de 10 000 spectateurs, et au Kwangdong Centre, doté de 6000 sièges.