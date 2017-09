NEW YORK — Le lanceur droitier recrue Lucas Sims a connu sa meilleure performance dans les Majeures, Ozzie Albies a frappé un circuit et les Braves d’Atlanta ont écrasé les Mets de New York 9-2, lundi, dans le premier match d’un programme double.

Nick Markakis a cogné un double de deux points et Tyler Flowers a claqué une longue balle pour les Braves, qui ont gagné trois de leurs quatre dernières parties.

Juan Lagares a placé trois balles en lieu sûr et Tomas Nido a produit deux points à son premier départ avec les Mets, qui ont perdu sept de leurs huit derniers matchs.

Devant une foule dégarnie, Sims (3-5) a bien varié ses lancers pour limiter les Mets à cinq coureurs sur les sentiers en plus de six manches au monticule. Originaire de la Georgie, Sims en a même profité pour réussir un premier coup sûr dans les Majeures, frappant un simple contre Chris Flexen (3-5). Il est ensuite venu marquer sur un double de Markakis.