WUHAN, Chine — Simona Halep, no 2 mondiale, a subi la défaite à son premier match au tournoi de Wuhan, s’inclinant 6-2, 6-1 aux mains de Daria Kasatkina.

Halep, qui avait bénéficié d’un laissez-passer au premier tour, a réussi le bris tôt dans le match mais la Russe a dominé par la suite.

Il s’agit de la troisième victoire de Kasatkina contre une joueuse du top-5 mondial, après ses deux succès contre Angelique Kerber, alors no 1, cette année.

«Le match a été beaucoup plus difficile que le résultat ne l’indique», a dit Kasatkina.

Halep avait la possibilité cette semaine de devancer Garbine Muguruza au premier rang mondial si elle accédait à la finale et selon d’autres résultats.

Karolina Pliskova, no 4, a conservé ses espoirs de se hisser au premier rang en défaisant Shuai Zhang 6-4, 3-6, 6-4. Pour retrouver le sommet de la hiérarchie mondiale, Pliskova doit remporter le titre à Wuhan et espérer que Muguruza s’incline avant les demi-finales. Muguruza joue plus tard, mardi.

La Russe Svetlana Kuznetsova, lauréate de deux titres majeurs, a subi la loi de la Française Alizé Cornet, victorieuse 6-3, 6-3.

Trois têtes d’affiche ont savouré la victoire: Dominika Cibulkova, no 7 et finaliste en 2016; Jelena Ostapenko, no 8 et Agnieszka Radwanska, no 9.

Ostapenko est revenue de l’arrière pour vaincre Barbora Strycova 2-6, 7-5, 6-3, et Radwanska a défait Julia Goerges 7-5, 7-5.

La Russie Ekaterina Makarova, la Française Caroline Garcia, la Chinoise Wang Qiang et l’Américaine Varvara Lepchenko l’ont également emporté.