TORONTO — Le demi offensif James Wilder Jr. des Argonauts de Toronto, le receveur Darvin Adams des Blue Bombers de Winnipeg et le secondeur Ja’Gared Davis des Stampeders de Calgary sont les joueurs de la semaine dans la Ligue canadienne de football.

Wilder Jr. figure au tableau d’honneur pour une deuxième semaine d’affilée après avoir marqué un touché et totalisé 141 verges au sol et 77 verges sur des réceptions lorsque les Argonauts ont vaincu les Alouettes 33-19 et se sont hissés au premier rang dans la section Est.

Le touché de Wilder est survenu vers la fin du troisième quart, lorsqu’il a porté le ballon sur 85 verges, la plus longue course de touché de la saison jusqu’ici.

Wilder avait amassé des gains totaux de 257 verges et réussi un touché lors de la victoire de 34-26 contre les Eskimos d’Edmonton la semaine précédente. Son total de 475 verges de gain à l’attaque lors des deux derniers matchs a permis aux Argos d’inscrire deux victoires de suite pour la première fois cette saison.

Pour sa part, Adams a connu son meilleur match de la saison avec des gains de 195 verges et un touché quand les Blue Bombers ont triomphé du Rouge et Noir d’Ottawa 29-9.

Davis a réalisé trois sacs du quart, dont un qui a provoqué une perte de ballon à la fin du quatrième quart, lors d’un gain de 15-9 des Stampeders contre les Roughriders de la Saskatchewan, leur neuvième victoire d’affilée.