MADRID — Une performance de deux buts de Cristiano Ronaldo a permis au Real Madrid de battre le Borussia Dortmund 3-1, mardi, dans un duel de la Ligue des Champions.

Les champions en titre sont restés au sommet du groupe H avec Tottenham, qui a défait Apoel Nicasie 3-0 pour signer une deuxième victoire de suite.

Liverpool s’est contenté d’un verdict nul contre le Spartak Moscou et l’équipe anglaise n’a toujours pas triomphé après deux matchs tandis que Manchester City a remporté une deuxième partie consécutive en blanchissant 2-0 Chakhtar Donetsk.

Le FC Porto a enregistré un étincelant gain de 3-0 à Monaco alors que Séville a facilement vaincu Maribor 3-0.

Groupe E

Séville a pris la tête du groupe E grâce à une convaincante victoire contre Maribor. Liverpool a pour sa part trébuché lors d’un deuxième duel de suite.

Wissam Ben Yedder a inscrit un tour du chapeau pour Séville, trouvant le fond du filet à deux reprises en première demie avant de compléter le travail sur un penalty. Lors du premier match, Ben Yedder a marqué un but dans une nulle de 2-2 contre Liverpool.

Les occasions ratées ont coûté cher à Liverpool, qui a de nouveau échappé des points en Russie, où l’équipe hôtesse a ouvert le pointage à la suite d’un coup franc de Fernando. Philippe Coutinho a répliqué quelques minutes plus tard pour créer l’égalité.

Le Spartak Moscou est en attente d’autres réprimandes de l’UEFA après que ses partisans eurent déployé une bannière sur laquelle il était écrit «UEFA mafia» et eurent déclenché des fumigènes. Ils protestaient une décision de la UEFA de punir leur équipe en raison d’une fusée éclairante lancée en direction d’un arbitre lors du dernier match du Spartak.

Séville a quatre points, deux de plus que Liverpool et le Spartak Moscou.

Groupe F

Kevin De Bruyne et Raheem Sterling ont marqué pour Manchester City, qui a eu le meilleur sur Chakhtar Donetsk pour s’emparer du sommet du Groupe F avec six points, trois de plus que Chakhtar et Naples.

Sergio Aguero a vu son penalty être stoppé par Andriy Pyatov, ratant une occasion de joindre Eric Brook au sommet des meilleurs marqueurs de Manchester City avec 177 buts.

Naples, qui avait perdu 2-1 aux mains de Chakhtar lors du premier affrontement, a rebondi en signant une victoire de 3-1 contre Feyenoord.

Dries Mertens a poursuivi sa bonne séquence en touchant la cible en plus de mettre la table pour un autre filet des siens. Lorenzo Insigne et Jose Callejon ont aussi fait bouger les cordages.

Le gardien de Naples Pepe Reina a bloqué un penalty.

Groupe G

Le FC Porto a remporté un premier match lors de la phase de groupes en surprenant Monaco grâce à deux buts de Vincent Aboubakar et un autre en fin de partie de Miguel Layun.

Monaco, qui a accédé à la demi-finale l’année passée, a reçu une leçon de contre-attaque et l’équipe est toujours en quête d’un premier gain après avoir livré un match nul de 1-1 au RB Leipzig.

Besiktas s’est emparé de la tête en défaisant ce même RB Leipzig à la suite des buts en première demie de Ryan Babel et Talisca. Le club de Turquie a six points, trois de plus que le FC Porto.

Besiktas avait amorcé le tournoi avec une victoire de 3-1 aux dépens du FC Porto.

Groupe H

Ronaldo a touché la cible à deux reprises pour une deuxième partie consécutive en Ligue des Champions, menant le Real Madrid vers une victoire en Allemagne.

L’attaquant portugais avait aussi marqué deux fois lors du gain de 3-0 de sa formation contre Apoel Nicosie.

Gareth Bale a également trouvé le fond du filet mardi tandis que Pierre-Emerick Aubameyang a été l’auteur du but du Borussia Dortmund.

Tottenham, qui avait battu le club allemand 3-1 au Wembley Stadium, a défait Apoel Nicosie grâce au tour du chapeau de Harry Kane, son sixième de l’année.

Tottenham et Madrid sont nez à nez au sommet du groupe H avec six points. Les deux équipes ont marqué le même nombre de buts et elles en ont concédé autant.