PITTSBURGH — Andrew McCutchen a produit huit points, notamment à l’aide d’un grand chelem, et les Pirates de Pittsburgh ont malmené les Orioles de Baltimore en gagnant 10-1, mardi.

Le grand chelem était son premier en carrière, après 5017 présences au bâton et 201 circuits. Il a envoyé l’offrande de Kevin Gausman au-delà des clôtures en deuxième manche.

McCutchen avait déjà obtenu un double d’un point, en première. Il a aussi porté le score au compte final avec un circuit de trois points, en sixième.

Trevor Williams (7-9) n’a donné qu’un point et trois coups sûrs en six manches, retirant six frappeurs au bâton.

Steven Brault a lancé pendant trois manches, récoltant le sauvetage. Les Pirates inscrivaient un troisième gain d’affilée.

Chris Davis a cogné un circuit dans une cause perdante. Gausman (11-11) a permis six points et cinq coups sûrs en quatre manches.

Nationals 1 Phillies 4

Jake Thompson et quatre releveurs ont conjugué leurs efforts pour museler les Nationals de Washington alors que les Phillies de Philadelphie ont gâché le retour au jeu de Bryce Harper en l’emportant 4-1.

En raison de cette défaite, les Nationals sont assurés de terminer avec la deuxième meilleure fiche de la Nationale derrière les Dodgers. Les Nationals accueilleront le champion de la section Centrale, soit les Cubs de Chicago ou les Brewers de Milwaukee, le 6 octobre, à domicile.

Cette victoire a permis aux Phillies d’éviter de perdre 100 parties cette saison. Ils n’ont pas perdu 100 matchs ou plus depuis 1961, lorsqu’ils s’étaient inclinés 107 fois en 154 parties.

Thompson (3-2) a accordé un point en plus de cinq manches. Edubray Ramos, Adam Morgan, Luis Garcia et Hector Neris ont ensuite été parfaits pendant quatre manches, retirant neuf frappeurs sur des prises au passage. Neris a enregistré un 25e sauvetage.

Gio Gonzalez (15-8) a alloué trois points en cinq manches.

Braves 3 Mets 4

Travis Taijeron a produit le point de la victoire en fin de neuvième manche et les Mets de New York sont venus de l’arrière pour battre les Braves d’Atlanta 4-3.

Les Mets ont été malmenés par R.A. Dickey pendant la majorité de la soirée et ils tiraient de l’arrière 3-0 en septième manche avant que Kevin Plawecki frappe un circuit de deux points contre Dickey. Asdrubal Cabrera a créé l’égalité en huitième grâce à un sacrifice.

A.J. Minter (0-1) a alloué un simple à Plawecki en neuvième manche et il a été remplacé sur les sentiers par Juan Lagares. Dominic Smith a soutiré un but sur balles, mais Minter a retiré sur des prises Amed Rosario.

Taijeron a par la suite cogné une balle par-dessus la tête du voltigeur de gauche Jace Peterson pour permettre à son équipe de l’emporter.

Jeurys Familia (2-2) n’a donné aucun point en neuvième manche pour inscrire la victoire à sa fiche.

Reds 6 Brewers 7

Domingo Santana a claqué une longue balle de trois points et les Brewers de Milwaukee ont gagné 7-6 contre les Reds de Cincinnati.

Les Brewers sont restés à un match et demi des Rockies du Colorado et du deuxième rang donnant accès à la partie éliminatoire de la Nationale.

Alors que le partant des Brewers Zach Davies n’a lancé que pendant quatre manches, Josh Hader (2-3) a signé la victoire en accordant deux points en deux manches et deux tiers.

Joey Votto a frappé un simple après un retrait en neuvième manche contre le stoppeur des Brewers Corey Knebel et le coureur suppléant Philip Ervin a volé le deuxième coussin. Knebel s’est cependant ressaisi et il a enregistré un 38e sauvetage cette saison.

Santana a étiré les bras aux dépens de la recrue Deck McGuire (0-1).