NEW YORK — Les Yankees de New York ont marqué quatre fois en deuxième et prévalu 6-1 devant les Rays de Tampa Bays, mardi, gagnant ainsi du terrain dans la section Est.

La tâche sera dure pour rattraper les Red Sox, qui sont en tête, mais les Yankees se sont approchés à trois matches vu la défaite de Boston à la maison, face aux Blue Jays de Toronto.

Starlin Castro a donné le coup d’envoi avec un circuit en solo, en deuxième. Deux coureurs ont marqué sur des buts sur balles avec les buts remplis, puis un autre point est venu d’un mauvais lancer de Chaz Roe.

Blake Snell (4-7) a été chassé après une seule manche, ayant donné quatre points, quatre coups sûrs et quatre buts sur balles.

Jordan Montgomery (9-7) a donné un point et six coups sûrs en six manches.

Tigers 1 Royals 2

Whit Merrifield a brisé l’impasse avec un ballon sacrifice en cinquième et les Royals de Kansas City ont vaincu les Tigers de Detroit, 2-1.

Jason Vargas (18-10) a limité les Tigers à un point et cinq coups sûrs en six manches.

Eric Hosmer a cogné un double d’un point pour les Royals. C’était son 189e coup sûr cette saison, un sommet personnel. Il frappe pour ,320, se classant au troisième rang de l’Américaine à ce chapitre.

Anibal Sanchez (3-6) a permis deux points et sept coups sûrs en six manches. Ian Kinsler a frappé un simple d’un point pour les Tigers, qui ont perdu leurs huit derniers matches.

Twins 8 Indians 6

Le circuit de trois points de Brian Dozier en huitième manche a propulsé les Twins du Minnesota vers un gain de 8-6 contre les Indians de Cleveland.

Dozier a frappé une 33e longue balle cette saison envoyant un tir de Bryan Shaw (4-6) dans les gradins.

Les Twins devront attendre pour assurer leur première participation aux éliminatoires depuis 2010, car les Angels de Los Angeles ont eu raison des White Sox de Chicago.

Jason Castro et Robbie Grossman ont réussi un simple après un retrait en huitième manche pour mettre la table pour le circuit de Dozier.

Edwin Encarnacion a claqué un 38e circuit et il a produit quatre points pour les Indians, qui revendiquent une fiche de 29-3 à leurs 32 derniers matchs.

Après avoir établi un record en gagnant 22 parties consécutives, les Indians (98-59) tentent de s’accrocher au meilleur dossier de l’Américaine et veulent rattraper les Dodgers de Los Angeles (100-57) pour le meilleur des Majeures.

Angels 9 White Sox 3

Mike Trout a claqué un circuit de trois points et les Angels de Los Angeles ont eu le dessus contre les White Sox de Chicago, 9-3.

Luis Valbuena et Brandon Phillips ont aussi frappé la longue balle pour les Angels, tandis que Jose Abreu a réussi deux coups de canon pour les White Sox.

Parker Bridwell (9-3) a donné trois points et cinq coups sûrs en six manches et deux tiers.

Chris Volstad (1-1) a été victime de six points et six coups sûrs en cinq manches.

Astros 14 Rangers 3

Carlos Correa, Brian McCann et Cameron Maybin ont tous produit trois points, Dallas Keuchel a accordé un point et cinq coups sûrs en six manches et les Astros de Houston ont écrasé les Rangers du Texas 14-3.

Les Astros (97-60) sont assurés de la deuxième meilleure fiche de l’Américaine et ils pourchassent les Indians de Cleveland, qui revendiquent présentement la meilleure à 98-59.

Les Rangers ont été éliminés des séries quand les Twins du Minnesota ont gagné leur partie, plus tôt mardi. Les Rangers ont perdu cinq matchs de suite, leur plus longue séquence cette saison.

Keuchel (14-5) a retiré huit frappeurs sur des prises et il a donné un but sur balles. Il montre un dossier de 5-5 depuis qu’il a quitté la liste des blessés après avoir commencé l’année avec une fiche de 9-0.