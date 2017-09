SAINT-LOUIS — Quand l’arrêt-court Addison Russell des Cubs a fait tomber les nachos d’un partisan des Cards en voulant capter une fausse balle, le spectateur ne se doutait pas qu’il deviendrait une vedette du web.

Un vidéo montre Russell courant vers les gradins au Busch Stadium mardi, faisant basculer le plat de nachos d’Andrew Gudermuth, en plus d’entrer en lègère collision avec sa copine.

Russell est plus tard revenu avec de nouvelles commandes de Nachos, gracieuseté des Cardinals et des Cubs. Russell a donné des poignées de mains et s’est excusé, en plus de se prêter à un autoportrait.

Gudermuth espère que l’interlude aura au moins fait rire et sourire pendant une période tendue aux États-Unis. Le gaillard de 21 ans a dit que la mésaventure l’a rendu populaire sur Twitter.