L’ASSOMPTION, Qc — Pour une deuxième année consécutive, le Championnat des joueurs Honda a été l’affaire de Tim Alarie.

Après une première ronde de 67, Alarie a conclu la dernière ronde en remettant une carte de 71 (moins-1), pour montrer un pointage cumulatif de moins-6, mercredi, au Club de golf Le Portage.

Alarie a triomphé avec une avance de trois coups devant l’Ontarien Stéphane Dubois, qui termine la saison au premier rang du classement Coors Light des divisions internationale et nationale du Circuit Canada Pro Tour.

L’Ontarien Michael Gonko s’est emparé du troisième rang en vertu d’un pointage cumulatif de moins-2. Beon Yeong Lee et James Colin Davis ont complété le top-5, à moins-1.

«Je n’en reviens pas encore, a lancé Alarie, qui empoche une somme de 7000 $ canadiens. Cette victoire est encore plus valorisante que celle de l’an dernier parce qu’une blessure à la main droite a failli compromettre ma saison.»

Dubois savoure quant à lui sa domination au classement Coors Light, lui qui a devancé Marc-Étienne Bussières par 25 points.

«Terminer premier à l’Ordre de mérite signifie beaucoup à mes yeux, a commenté Dubois. Ce résultat démontre un jeu constant sur une période de deux saisons.»

Champion du premier tournoi de l’histoire de Circuit Canada Pro Tour, soit l’Invitation Desjardins de 2016, Dubois a terminé sept fois parmi les dix premiers en deux ans. En 2017, il a gagné la Coupe Lepage Millwork, en plus de signer des troisième et quatrième positions au Challenge Desjardins et à la Classique Bérard Tremblay respectivement.

Dans quelques jours, Dubois prendra la direction du Nebraska où il participera pour une quatrième année aux qualifications du circuit Web.com.