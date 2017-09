ARLINGTON, Texas — Justin Verlander a retiré 11 frappeurs au bâton et il a gagné un cinquième départ de suite depuis qu’il a été échangé aux Astros de Houston, qui ont écrasé à nouveau les Rangers du Texas, cette fois au compte de 12-2, mercredi.

Carlos Correa a claqué deux longues balles, George Springer a cogné un grand chelem et les Astros, qui avaient gagné 14-3 la veille, ont dominé les Rangers 37-7 au chapitre des points lors de cette série de trois duels. Jose Altuve a atteint le plateau des 200 coups sûrs pour une quatrième saison consécutive.

Les Astros (98-60), qui sont champions de la section Ouest, tentent de rattraper les Indians de Cleveland (98-59), les champions de la section Centrale, pour la meilleure fiche de l’Américaine.

Correa a frappé un circuit lors de deux manches de suite, claquant une longue balle en solo en cinquième et une autre de deux points quelques frappeurs après le grand chelem de Springer, en septième. Correa a réussi quatre coups sûrs et il a produit quatre points.

Les Rangers ont perdu un sixième match de suite.

Verlander (15-8) a égalé son plus haut total de retraits au bâton cette saison tout en accordant deux points en six manches. Il montre une fiche de 5-0 et une moyenne de points mérités de 1,06 en cinq départs depuis qu’il est passé des Tigers de Detroit aux Astros, le 31 août.

Mariners 5 Athletics 6

Mark Canha a mis fin au match en frappant un circuit en neuvième manche pour mener les Athletics d’Oakland vers un gain de 6-5 aux dépens des Mariners de Seattle.

Le cinquième circuit de la saison de Canha est survenu sur le deuxième tir de sa présence au bâton contre Shae Simmons (0-1).

Les Athletics ont évité d’être balayés et ils ont mis fin à une séquence de huit revers contre les Mariners.

Matt Joyce a égalé un record des Athletics grâce à trois doubles.

Blake Treinen (3-4) n’a donné aucun point en neuvième manche, se sortant d’impasse après un double à la recrue Mike Marjama.