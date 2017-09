DENVER — Ian Desmond a cogné un circuit de trois points lors d’une deuxième manche de six points des Rockies du Colorado, qui ont vaincu les Marlins de Miami 15-9, mercredi.

Alors qu’il ne leur reste que trois parties à jouer, les Rockies sont en bonne position pour participer aux éliminatoires pour une première fois depuis 2009. Ils ont amorcé la rencontre avec une avance d’un match et demi sur les Brewers de Milwaukee et deux matchs et demi sur les Cardinals de St. Louis.

En retard 15-5, les Marlins ont commencé la neuvième manche en claquant quatre doubles de suite avant d’ajouter deux simples. Mais ce fut trop peu, trop tard.

Jon Gray (10-4) a lancé pendant six manches pour les Rockies, allouant trois points. Le droitier a concédé trois points ou moins lors de ses 13 derniers départs.

Adam Conley (7-8) a permis six points en une manche et un tiers.