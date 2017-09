Le pointage est égal 0-0 entre l’Impact et le New York City FC, à Montréal.

En plus d’être condamné à la victoire, le onze montréalais a besoin d’un coup de pouce du D.C. United pour garder ses chances de participer aux séries. Le D.C. United, dernier dans l’Est, affronte les Red Bulls de New York, que l’Impact tente de rejoindre au classement. Ces derniers occupent le sixième et dernier rang donnant accès aux séries. Ils ont trois points de plus et ont joué un match de moins que l’Impact.