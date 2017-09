VAL-D’OR, Qc — Félix Bibeau a marqué un but et il a ajouté deux mentions d’aide pour mener les Huskies de Rouyn-Noranda vers une victoire de 4-2 contre les Foreurs de Val-d’Or, mercredi.

Bibeau connaît un début de saison époustouflant pour les Huskies. Il a récolté trois buts et autant de mentions d’assistance en trois parties cette saison. Il n’avait inscrit que cinq filets en 55 matchs la saison dernière, sa première dans la LHJMQ.

Les Huskies n’ont pas connu la défaite depuis le début de la saison et ils ont fait bouger les cordages quatre fois à chacune de leurs trois premières parties.

Rafaël Harvey-Pinard a noirci la feuille de pointage à deux occasions alors que Tommy Beaudoin a ajouté un but pour les Huskies. Justin Bergeron a terminé l’affrontement avec deux mentions d’assistance.

Tirant de l’arrière 4-0 en troisième période, les Foreurs ont tenté une remontée grâce à Nicolas Ouellet et Maxim Mizyurin, mais elle s’est arrêtée à court.

Samuel Harvey a bloqué 26 des 28 tirs dirigés vers lui pour les Huskies. Etienne Montpetit a été un peu plus occupé pour les Foreurs, stoppant 35 rondelles.

Mooseheads 3 Titan 5

Samuel L’Italien a inscrit un tour du chapeau et le Titan d’Acadie-Bathurst a eu le meilleur sur les Mooseheads de Halifax par la marque de 5-3.

Le Titan n’a toujours pas perdu en temps réglementaire en trois parties et il a infligé un premier revers cette saison aux Mooseheads.

L’Italien a touché la cible une fois lors de chaque période, marquant le but gagnant au deuxième vingt et le but d’assurance, dans un filet désert, au troisième engagement.

Justin Ducharme et Antoine Morand ont également trouvé le fond du filet pour le Titan. L’attaquant Liam Murphy a connu une bonne soirée de travail, mettant la table pour quatre réussites des siens. L’espoir au prochain repêchage de la LNH Noah Dobson et la recrue Domenic Malatesta ont tous deux obtenu deux mentions d’assistance.

Le capitaine des Mooseheads, Maxime Fortier, a complété la rencontre avec un but et une aide tandis que Benoit-Olivier Groulx et Arnaud Durandeau ont ajouté un filet pour les visiteurs. Jared McIsaac et Filip Zadina ont été complices de deux buts.

Le gardien du Titan Reilly Pickard a signé une deuxième victoire cette saison grâce à une performance de 25 arrêts. Son vis-à-vis chez les hommes de Jim Midgley, Alexis Gravel, a cédé quatre fois sur 27 tirs.

Phoenix 3 Cataractes 2

Félix Robert a amassé un but et une mention d’aide en deuxième période et le Phoenix de Sherbrooke a enregistré une victoire de 3-2 contre les Cataractes de Shawinigan.

Le Phoenix a remporté un premier match cette saison tandis que les Cataractes sont toujours en quête d’une première victoire.

Alors que les deux équipes étaient nez à nez après 20 minutes, Robert a donné les devants au Phoenix à 11:15. Quatre minutes plus tard, il a préparé le filet d’Evan MacKinnon. Marek Zachar a aussi fait scintiller la lumière rouge pour la troupe de Stéphane Julien.

Gabriel Denis a obtenu un but et une mention d’assistance pour les Cataractes. Jérémy Manseau a réduit l’écart au troisième tiers, mais son équipe n’a pas été en mesure de niveler le pointage.

Brendan Cregan n’a pas été très occupé devant la cage du Phoenix repoussant 17 rondelles pour ajouter la victoire à sa fiche. La recrue Lucas Fitzpatrick a réalisé 31 arrêts pour la formation de Shawinigan.

Drakkar — Saguenéens —

Le match entre les Saguenéens de Chicoutimi et le Drakkar de Baie-Comeau a été remis en raison d’une fuite d’eau majeure qui sévit actuellement sur le territoire de l’arrondissement de Chicoutimi.

Le comité de mesures d’urgence qui travaille actuellement à la réfection du problème ne pouvait garantir l’approvisionnement en eau potable dans le secteur de l’amphithéâtre.

La partie sera reprise le mardi 5 décembre 2017, à 19h30, au Centre Georges-Vézina.