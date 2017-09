BOSTON — David Price est venu en aide à Rick Porcello qui connaissait une sortie difficile et les Red Sox de Boston ont maintenu leur positionnement au classement grâce à un gain de 10-7 face aux Blue Jays de Toronto.

Les Red Sox trônent toujours au sommet de la section Est de la Ligue américaine, détenant trois matchs d’avance sur leurs plus proches poursuivants: les Yankees de New York, qui ont également remporté leur match face aux Rays de Tampa Bay .

Hanley Ramirez et Xander Bogaerts ont cogné des circuits lors d’une troisième manche de cinq points pour les Red Sox, après que Porcello (11-17) eut concédé trois points en première. Les Red Sox ont marqué un point en première manche, trois en deuxième et ont pris les devants 9-4 en troisième afin de chasser Marco Estrada (10-9) du monticule. Ils ont ainsi mis un terme à leur séquence de deux défaites consécutives.

La troupe de John Farrell, qui est assurée d’une place en éliminatoires, aura besoin de deux autres victoires afin de remporter le titre de la section Est de la Ligue nationale pour une deuxième saison consécutive, ce qui constituerait une première dans l’histoire de la concession.

En cinq manches et deux tiers, Porcello a alloué cinq points, sept coups sûrs, deux buts sur balles et a retiré huit frappeurs sur des prises. Un an après avoir signé 22 victoires, le droitier de 28 ans affiche le plus grand nombre de défaites en carrière. Avec une chance de devenir le premier lanceur à atteindre le plateau des 20 défaites depuis 2003, Porcello a présenté un dossier de 2-0, dont un match sans décision, lors de ses trois derniers départs.

Price a été parfait durant une manche et un tiers, retirant trois adversaires grâce à des prises. C’était sa troisième présence — toutes en relève — depuis son retour au jeu, le 14 septembre dernier, après avoir raté une bonne partie de la saison en raison d’une blessure au coude gauche.

Mitch Moreland a claqué un circuit pour les Red Sox et Bogaerts a frappé trois coups sûrs, en plus de récolter quatre points produits.

Estrada a alloué huit points — dont sept mérités — neuf coups sûrs et un but sur balles, retirant deux frappeurs sur des prises. Il avait remporté ses six dernières décisions. À ses trois départs face aux Red Sox cette saison, le lanceur partant n’avait accordé que deux points mérités.

Jose Bautista, Darwin Barney et Teoscar Hernandez ont étiré les bras du côté des Blue Jays, qui ont frappé 10 longues balles dans cette série de trois matchs. Hernandez en a huit à son actif depuis qu’il a été rappelé des mineures le 1er septembre, un record de concession pour une recrue.