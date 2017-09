MINEOLA, N.Y. — Les Islanders de New York ont déposé une offre pour retourner à Long Island.

Conjointement avec plusieurs partenaires, l’équipe de la LNH, qui joue à Brooklyn depuis la saison 2015-16, a déposé une offre pour développer un nouvel aréna près de la piste de course de chevaux Belmont Park, dans le comté de Nassau.

Dans un communiqué, les Islanders mentionnent qu’ils prévoient en discuter avec Empire State Development Corporation (ESDC), une branche de l’état de New York.

Le groupe New York Arena Partners inclut notamment les propriétaires des Mets de New York et le groupe Oak View, qui a le soutien du Madison Square Garden.

En juillet, ESDC a fait savoir qu’elle veut développer de vastes terrains et stationnements délaissés ou négligés, près de la piste Belmont Park. Chaque juin, cet endroit est le théâtre du Belmont Stakes, la dernière des trois étapes de la Triple couronne.

On ne compte pas fermer la piste de courses de chevaux; l’essentiel du développement se ferait de l’autre côté de la rue.

ESDC ne fait pas de commentaires à cette étape du processus, et il n’y a pas d’échéancier pour annoncer une décision.

Le Nassau Coliseum a été le domicile des Islanders de 1972 à 2015. L’équipe a déménagé à Brooklyn après l’échec d’un plan pour le rénover et le bonifier avec des fonds publics.

Le bail des Islanders au Barclays Center contient une clause permettant de quitter après la saison 2017-18. Les Nets de la NBA y sont également hébergés.

Il y a deux dimanches, les Islanders ont disputé un match préparatoire au Nassau Coliseum, qui a pris du tonus, même si on a réduit sa capacité. Une salle comble de 13 917 personnes a vu New York battre les Flyers 3-2, en prolongation.

On pouvait jadis y recevoir 16 170 personnes. Au Barclays Center, on peut accueillir 15 795 partisans.

Le commissaire de la LNH, Gary Bettman, a déjà dit que le circuit n’envisage pas un retour des Islanders à leur ancien aréna.