MONTRÉAL — Le «Rouleau compresseur jamaïcain» Shakeel Phinn a fait honneur à son surnom face au Mexicain Mario Aguilar en demi-finale du gala de la série Chrono Aviation de Groupe Yvon Michel, présenté au Casino de Montréal.

Phinn (16-1, 11 K.-O.) a martelé Aguilar (17-3, 15 K.-O.) pendant quatre rounds avant que celui qui détient le titre de champion de la Côte du Pacifique du Mexique n’abdique avant le cinquième round.

Le boxeur de Brossard a d’abord atteint Aguilar de solides crochets de gauche, au corps et à la tête en fin de premier assaut. Phinn a répété le manège en fin de deuxième, passant un uppercut du gauche au corps d’Aguilar avant de placer une solide droite au menton de ce dernier.

Phinn a poursuivi sur sa lancée au troisième, et c’est le visage d’Aguilar qui a cette fois payé le prix. Après avoir coupé son adversaire au-dessous de l’oeil gauche, Phinn a conclu le round avec une combinaison de trois crochets des deux mains qui ont tous touché la cible.

Aguilar a connu un soubresaut au début du quatrième, plaçant ses meilleurs coups du combat, qui n’ont toutefois pas semblé ébranler Phinn. Celui-ci a repris le dessus et le Mexicain a été forcé d’accrocher, ce qu’il a d’ailleurs fait pour le reste du round, avant de décider de ne pas revenir pour le cinquième.

Dario Bredicean (15-0, 4 K.-O.) en a eu plein les mains face au Français Saidou Sall (10-6-2, 4 K.-O.). Le super moyen, protégé de Lucian Bute et entraîné par les frères Howard et Otis Grant, a fait face à un adversaire à la défense hermétique, mais dont les trop rares incursions offensives lui auront coûté le combat. Une chute au tapis, à la toute dernière seconde du combat, aura confirmé la victoire par décision unanime de Bredicean, 80-71, 80-71, 79-72.

Dans un combat au cours duquel les deux pugilistes ont surtout démontré qu’ils savaient accrocher, Michaël Gadbois (16-1-3, 4 K.-O.) a été le boxeur le plus actif et le plus précis, défaisant Abraham Gomez (28-15-1, 13 K.-O.) par décision unanime: 60-54, 60-54 et 59-55. Sept des 15 défaites du super léger mexicain ont été subies au Canada.

Gadbois a connu ses meilleurs moments aux troisième et quatrième rounds, alors qu’il a lancé plusieurs attaques incisives. Il a atteint Gomez de quelques crochets en combinaison, mais ce dernier a tenu bon jusqu’à la toute fin.

En lever de rideau, le super léger montréalais Mazlum Akdeniz (1-0, 0 K.-O.) a réussi ses débuts professionnels en signant une victoire par décision unanime face au Mexicain Ricardo Burgos (1-7-1, 0 K.-O.). Deux des trois juges ont remis des cartes de 40-35, tandis que l’autre a jugé le combat 40-34. En plus d’une chute au tapis au 1er round, Burgos a été à ce point dominé au troisième que l’arbitre aurait pu mettre fin au combat à ce moment.

S’il a été moins incisif qu’Akdeniz, le Longueuillois Terry Osias (1-0, 0 K.-O.) a également réussi sa rentrée professionnelle. Le mi-lourd, protégé de Rénald Boisvert, a signé une victoire par décision unanime face à l’Ontarien Marco Parente (0-2-1). Les trois juges ont donné des pointages de 40-36.