MONTRÉAL — L’Impact de Montréal rendra hommage au capitaine Patrice Bernier le dimanche 22 octobre, lors du dernier match de saison régulière, alors que le Revolution de la Nouvelle-Angleterre sera le visiteur au stade Saputo.

Bernier sera honoré au cours d’une cérémonie tenue avant la rencontre.

Le Québécois mettra un terme à sa carrière de 18 saisons chez les professionnels, dont neuf avec l’Impact. Il vient au quatrième rang de l’histoire du club pour les matchs joués avec 221, incluant ceux en deuxième division. Il pointe aussi au quatrième échelon pour les départs (180) et les minutes de jeu (16 398).

Du point de vue offensif, il vient à égalité en neuvième place avec 19 buts marqués et au deuxième rang avec 37 mentions d’assistance.

Nommé capitaine au début de la saison 2014, il a notamment participé au match des étoiles de la MLS contre l’AS Roma en 2013, en plus d’être nommé joueur par excellence de l’Impact et joueur le plus impliqué avec la communauté en 2012.