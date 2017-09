DOVER, Del. — Martin Truex fils tentera de gagner sa sixième course de la saison en s’élançant de la position de tête sur le Dover International Speedway, lors de la troisième étape éliminatoire de la série NASCAR.

Truex a réussi un tour à 160,664 mph vendredi, en route vers sa deuxième pole de la campagne. Truex est le pilote à battre depuis le début de la campagne, et il a gagné la première course éliminatoire présentée au Chicagoland Speedway. Il disposait de la meilleure voiture la semaine dernière au New Hampshire Motor Speedway, mais il s’est retrouvé impliqué dans un accident et a fini cinquième.

Truex a empêché Kyle Busch d’obtenir une troisième position de tête consécutive. Busch est parti premier lors des deux premières courses éliminatoires, et il prendra le départ du deuxième rang dimanche, alors que la première ligne a été monopolisée par des voitures Toyota.

Kyle Larson et Matt Kenseth, qui sont impliqués dans les éliminatoires de la série NASCAR, occupent la deuxième ligne. Pour sa part, le septuple champion de la série, Jimmie Johnson, partira loin derrière en 17e place, et il tentera de signer sa 12e victoire en carrière à Dover.