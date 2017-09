CHICAGO — Ian Happ a frappé un circuit de trois points en huitième pour permettre aux Cubs de Chicago d’inscrire une 14e victoire à leurs 17 derniers matchs, 5-4 aux dépens des Reds de Cincinnati.

Avec un deuxième titre de la section Centrale en mains et les yeux tournés vers la défense de leur titre en Série mondiale, les Cubs ont donné congé aux cogneurs de puissance Anthony Rizzo et Kris Bryant. Et malgré une quatrième manche au cours de laquelle le partant Jose Quintana a cédé quatre points, ils ont trouvé une façon de rebondir.

Tirant de l’arrière 4-2 en huitième, Tommy La Stella a amorcé la remontée avec un simple après un retrait aux dépens d’Amir Garrett. Taylor Davis a ensuite frappé un simple face à Michael Lorenzen (8-4). Après que Kyle Schwarber eut été retiré au bâton, Happ a frappé son 24e circuit de la saison, dans la gauche.

Brian Duensing (1-1) a lancé une huitième sans histoire pour inscrire sa première victoire. Justin Grimm a obtenu son premier sauvetage à sa troisième tentative.

Dans la défaite, le Canadien Joey Votto a obtenu deux coups sûrs et un point produit, portant son total pour la saison à 100. Il a également atteint les sentiers dans un 30e match d’affilée.