JERSEY CITY, N.J. — Phil Mickelson a calé un coup roulé de 12 pieds pour un oiselet au 18e trou, couronnant ainsi une autre journée faste pour les Américains à la Coupe des Présidents.

Les États-Unis ont gagné quatre des cinq matchs disputés selon la formule quatre balles, et ont entamé le week-end avec une avance de 8-2 contre l’équipe internationale. Il s’agit de l’écart le plus important après deux journées depuis la création de la Coupe des Présidents en 1994.

Justin Thomas et Rickie Fowler l’ont de nouveau facilement emporté, cette fois-ci 3-et-2 contre Louis Oosthuizen et Branden Grace, infligeant du même coup une première défaite au tandem sud-africain en six affrontements.

Le match le plus court fut celui des recrues américaines Kevin Chappell et Charley Hoffman, qui ont mis un terme au duel après seulement 13 trous.

Il y aura huit parties samedi. Les Américains ne sont déjà plus qu’à sept points et demi de soulever la coupe des Présidents.