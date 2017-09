WASHINGTON — Le voltigeur des Nationals de Washington Bryce Harper ne jouera pas de match complet ce week-end alors qu’il poursuit sa rééducation après avoir subi une hyperextension du genou gauche le 12 août.

Harper est retourné dans la formation mardi et a disputé deux matchs cette semaine à Philadelphie, ne disputant pas les neuf manches réglementaires dans les deux cas. Le gérant des Nationals Dusty Baker lui a donné une journée de congé jeudi contre les Pirates de Pittsburgh.

Harper faisait partie de la formation partante vendredi soir contre les Pirates, et Baker a dit que le joueur par excellence de la Ligue nationale en 2015 jouerait six ou sept manches avant d’obtenir une autre journée de repos samedi. Il ne devrait pas disputer neuf manches non plus dimanche, a indiqué Baker, ce qui signifie que Harper ne jouera pas un match complet avant les séries éliminatoires. Les Nationals accueilleront les Cubs de Chicago lors du match no 1 de leur série de divisions de la Nationale, le 6 octobre.