SEATTLE — Le droitier des Mariners de Seattle Hisashi Iwakuma a été opéré à l’épaule droite et en conséquence il ne pourra lancer pendant environ cinq mois.

Les Mariners ont annoncé l’intervention chirurgicale réalisée sur Iwakuma vendredi. Elle a été effectuée mercredi à Dallas par le Dr Keith Meister. Il pourrait recommencer à lancer vers la fin du mois de février ou au début du mois de mars.

Iwakuma disposait d’une année d’option à son contrat pour 2018, mais il devait lancer un certain nombre de manches afin qu’elle soit valide. Sa blessure l’a empêché de l’atteindre, et il devrait devenir joueur autonome sans compensation après la présente campagne.

Le vétéran âgé de 36 ans a connu une saison 2017 frustrante, marquée par les blessures. Il n’a effectué que six départs, au cours desquels il a présenté une fiche de 0-2 et une moyenne de points mérités de 4,35. Il s’est retrouvé sur la liste des blessés le 10 mai en raison de problèmes avec son épaule et n’a jamais pu revenir au jeu par la suite.

Iwakuma a passé ses six saisons dans les Ligues majeures avec les Mariners.