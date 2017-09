CAPE BRETON, Canada — Declan Smith a enfilé l’aiguille alors qu’il ne restait que 25 secondes à jouer en prolongation et les Screaming Eagles du Cap-Breton sont demeurés invaincus en récoltant un gain de 4-3 face au Titan d’Acadie-Bathurst.

Le Titan demeure toutefois invaincu en temps réglementaire cette saison.

Smith a couronné une puissante séquence offensive en déjouant Dominik Tmej d’un puissant tir des poignets. Quelques secondes auparavant, son coéquipier Drake Batherson avait bien failli mettre un terme à la rencontre, à deux reprises, ratant de peu le but.

Le gardien du Titan a été submergé par ses adversaires, faisant face à 42 rondelles. Il a toutefois permis à son équipe de rester en vie en troisième période, lorsqu’il s’est imposé devant deux tirs de Smith, alors qu’il ne restait un peu moins de deux minutes à la rencontre et à la dernière seconde face à Egor Sokolov.

Les Screaming Eagles ont rapidement pris les devants 2-0 alors qu’il n’y avait que quatre minutes de disputées au match, grâce à des buts de Ryan Francis et Sokolov. Ils ont cependant dû effectuer une remontée pour venir à bout du Titan, qui a inscrit trois buts sans riposte.

Mathias Laferrière a nivelé la marque 3-3 dans les dernières secondes de la deuxième période.

Antoine Morand, le choix des Ducks d’Anaheim au dernier repêchage, a récolté un but et une mention d’aide pour le Titan. Justin Ducharme et Jeffrey Truchon-Viel ont également noirci la feuille de pointage.

Le gardien Kyle Jessiman a quant à lui bloqué 21 des 24 tirs dirigés vers lui.

