DENVER — Le voltigeur des Rockies du Colorado Charlie Blackmon a établi un record des Ligues majeures pour le nombre de points produits par un joueur qui occupe le premier rang du rôle des frappeurs de son équipe au cours d’une même saison.

Blackmon a claqué un circuit de deux points en deuxième manche vendredi soir contre les Dodgers de Los Angeles, portant son total à 101 points produits.

Blackmon a ainsi surpassé la marque de Darin Erstad. Ce dernier avait réussi 100 points produits dans le même rôle chez les Angels de Los Angeles en 2000.

De plus, les 37 circuits de Blackmon lui permettent de se classer au troisième échelon à ce chapitre parmi ceux qui ont occupé le premier rang du rôle des frappeurs dans les Ligues majeures, derrière les 38 longues balles d’Alfonso Soriano avec les Yankees de New York en 2002 et ses 39 avec les Nationals de Washington en 2006.