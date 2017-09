CALGARY — Terry Williams a inscrit trois touchés et les Stampeders de Calgary ont massacré les Alouettes de Montréal, leur infligeant une défaite de 59-11, vendredi.

Déjà assurés d’une place en séries, les Stampeders (12-1-1) pourraient s’assurer d’avoir l’avantage du domicile avant la fin du mois de septembre si les Blue Bombers de Winnipeg venaient à bout des Eskimos d’Edmonton (7-5), samedi.

Anthony Parker et Rob Cote ont capté des passes de touché et Tunde Adeleke a transformé un retour de botté de 51 verges pour les Stampeders.

Le botteur des locaux a été à fait le travail à la 32e, 45e, 39e, 24e et 14e verge pour poursuivre sur sa séquence de 18 bottés de placement d’affilé.

Tyrell Sutton a marqué l’unique majeur des Alouettes (3-11). Boris Bede a réussi un placement de 28 verges.

Le porteur de ballon des Stampeders Jerome Messam n’était pas en uniforme en raison d’une blessure au genou.

Son remplacent Williams avait joué deux matchs cette saison, mais aucun depuis la troisième semaine d’activités.

Le joueur de 25 ans issu de l’Université Kutztown a récolté les trois premiers touchés de sa carrière dans la LCF grâce à une et deux verges d’effort en première demie et une course de 45 verges au quatrième quart.

Williams a totalisé des gains de 156 verges au sol.

Les Stampeders ont remporté 17 matchs consécutifs à domicile depuis 2015.

Les Alouettes sont les seuls a avoir eu le dessus face aux Stampeders jusqu’à présent cette saison, une victoire de 30-23 lors de la quatrième semaine. Depuis, les Oiseaux ont perdu neuf de leurs 10 derniers affrontements.

L’entraîneur-chef Jacques Chapdelaine a été congédié un peu plus tôt ce mois-ci et il a été remplacé par le directeur général Kavis Reed.

Le partant des Stampeders Bo Levi Mitchell a complété 14 de ses 19 passes pour des gains de 265 verges et deux passes de touché.

Mitchell a cédé sa place au quart substitut Andrew Buckley lorsqu’ils ont pris une confortable avance de 49-11. Buckley a récolté 43 verges de gains en cinq passes.

Laissé de côté en raison d’une blessure au bas du corps, Darian Durant fut remplacé pas Drew Willy. Il a complété 13 de ses 19 passes, en plus de récolter 137 verges de gains et une passe de touché.

Matthew Shiltz a pris les commandes de l’équipe alors que Buckley s’amenait sur le terrain. Il a complété 8 de ses 10 passes, pour des gains de 102 verges.

En réalisant huit plaqués, Alex Singleton a battu un record du plus grand nombre de plaqués dans une seule saison (102).

Les Alouettes étaient privés des services de Nik Lewis en raison d’une blessure au bas du corps.

Lewis, qui a porté l’uniforme des Stampeders durant 11 ans et qui devrait prendre sa retraite avec cette saison, a été honoré et acclamé par la foule.

Les Stampeders profiteront d’une semaine de repos avant d’affronter les Tigers-Cats d’Hamilton, le 13 octobre. Les Alouettes recevront la visite des Eskimos d’Edmonton le 9 octobre.