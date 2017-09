SEPANG, Malaisie — Lewis Hamilton de Mercedes a mérité la position de tête en vue du Grand Prix de Formule un de Malaisie, samedi.

Le Britannique a été le plus rapide des qualifications devant Kimi Raikkonen de Ferrari, par moins de cinq centièmes de seconde.

Pour Hamilton, qui domine le classement des pilotes, il s’agit d’une 70e pole position en carrière.

Il avait connu des essais moyens, ne terminant pas mieux que cinquième.

«Nous ne savions vraiment pas si nous allions rétablir le tir, a dit Hamilton. Les Ferrari paraissaient avoir une longueur d’avance. D’une façon ou d’une autre, nous avons réussi à reprendre le contrôle.

«Je n’avais pas passé une bonne nuit, a confié le pilote de 32 ans. Bien honnêtement, je ne sais pas trop d’où est venu ce tour décisif.»

Max Verstappen s’élancera de la troisième place avec sa Red Bull, devant son coéquipier Daniel Ricciardo. Verstappen fêtait ses 20 ans, samedi.

Verstappen a fini troisième en Chine en avril, lors du deuxième Grand Prix de la saison. Il n’a toutefois pas accédé au podium depuis. En sept occasions, il n’a pas été en mesure du compléter une course, principalement à cause de problèmes de moteur.

Valtteri Bottas, de Mercedes, va compléter le top 5 de départ. Le Québécois Lance Stroll va partir 13e.

Deuxième au championnat des conducteurs, Sebastian Vettel, de Ferrari, a été victime d’un problème de moteur dans un passage droit. Il n’a pas signé de tour chronométré et partira en 20e et dernière place.

La Scuderia avait changé son moteur à combustion interne après la troisième séance d’essais, ayant décelé une défectuosité électronique. Cela n’a rien changé: Vettel en était à son premier tour quand son moteur a lâché.

«Ne vous en faites pas, a t-il dit à ses mécanos. Réparons ça pour dimanche. Nous n’avons pas dit notre dernier mot.»

«Nous devons juste profiter au maximum de chaque occasion, a mentionné Hamilton. Je ne sais pas trop ce qui est arrivé à Sebastian. C’est très malheureux pour lui.»

Hamilton a 28 points d’avance au championnat des pilotes. Il sera en quête d’une quatrième victoire de suite. Une victoire lui ferait faire des pas de géant vers un quatrième titre d’affilée, avec cinq courses restantes après la Malaisie.

Quant à Stroll, il parlait d’un résultat correct.

«Ce n’était pas mauvais, a dit le Québécois. Nous y avons mis les efforts, et nous sommes quand même en position de livrer une bonne bataille. C’est dur de dire si on aurait pu faire mieux. C’est déjà mieux que lors des qualifications des dernières courses.»

Raikkonen est à l’aube de ses 39 ans, mais le champion de la F1 en 2007 montre de beaux résultats ces derniers temps.

«Ça fait un peu plus mal quand vous passez si près, a dit le Finlandais, en référence à la faible marge en faveur de Hamilton, pour la pole. La course va être longue et éprouvante pour les pneus, mais je me sens bien. Les trois premiers virages sont étroits, alors beaucoup de choses peuvent arriver.»